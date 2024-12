MaxiMall Pompeii: l'amministratore, nuovo modello per il food

MaxiMall Pompeii, il centro commerciale di Torre Annunziata aperto al pubblico questa mattina, rappresenta "un esempio di architettura sostenibile", attestato dal riconoscimento della certificazione internazionale Breeam, che indica una metodologia di valutazione ideata per monitorare e certificare la sostenibilità degli edifici già in fase di progettazione e costruzione. A sottolinearlo è stato, dopo il taglio del nastro con il governatore della Campania Vincenzo De Luca e il sindaco della città oplontina Corrado Cuccurullo, Paolo Negri, founder e Ceo di IrgenRE Group.

"È nostra volontà - afferma - creare un punto di incontro con una formula nuova, dettata dalla presenza anche di chef stellati che possano offrire all'interno di Maximall Pompeii alcune loro specialità a un prezzo accessibile. Un nuovo modello innovativo di food court, basato sulla ricerca delle eccellenze e della territorialità, in grado di regalare momenti di felice seduzione a quanti potranno godere dell'opportunità di vivere quella che noi ci auguriamo possa diventare un'imperdibile esperienza".

Maximall Pompeii sarà, nelle intenzioni dei promotori, un combinato tra hub turistico, food, eccellenze territoriali, brand nazionali e internazionali: un vero e proprio centro di attrazione per la Campania guidato da un team di specialisti del settore, dal turismo al marketing passando per il retail, garantendo un'esperienza unica ed indimenticabile in una logica di shopping life experience.



