MaxiMall Pompeii: Ceo, "Puntiamo a 12 milioni di visitatori"

L'obiettivo del MaxiMall Pompeii, la struttura inaugurata questa mattina a Torre Annunziata e che per la sua superficie commerciale utile si candida a diventare il centro commerciale esperienziale più grande del Sud Italia, è di toccare i dodici milioni di visitatori già nel corso del primo anno di attività. A spiegarlo è Paolo Negri, founder e Ceo di IrgenRE Group, la società che ha curato la realizzazione del progetto, evidenziando come questo dipenda anche dalla scelta del sito dove è stato realizzato, scelta che è stata "confortata dallo studio da noi commissionato a Caci, società di fama internazionale specializzata nelle valutazioni di fattibilità - spiega Negri - che riconosce all'intervento MaxiMall Pompeii la possibilità di realizzare numeri entusiasmanti, ovvero circa 12 milioni di visitatori e oltre 350 milioni di fatturato già dal primo anno".

Tutto nell'ottica di valorizzare al massimo l'idea di una 'shopping experience' praticamente cucita sulle esigenze degli ospiti, sia che si tratti di turisti, sia che ci si riferisca alle famiglie. Per questo l'hub turistico e commerciale prevede anche un ampio novero di servizi a valore aggiunto: dall'area business e co-working agli infopoint turistici fino ai servizi taxi e tax refund.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA