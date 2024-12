Industriali Napoli, evitare il referendum sull'autonomia

"Criticare l'autonomia differenziata senza affrontare i limiti della riforma del Titolo V rischia di trasformare il dibattito in un semplice scontro politico. L'autonomia differenziata nasce dalle modifiche introdotte nel 2001, e affrontare questa realtà richiede una visione che vada oltre il conflitto di parte". Lo ha detto Costanzo Jannotti Pecci, presidente Unione Industriali Napoli durante una tavola rotonda dal tema "Il Sud fra autonomia e nuove sfide", durante il convegno nazionale organizzato a Napoli dal Psi.

"La posizione dell'Unione Industriali di Napoli - ha spiegato - è chiara: agire con una nuova legge per correggere le criticità, evitando il referendum. Questa posizione è condivisa anche da alcune forze politiche, come Forza Italia, che hanno mostrato un approccio più pragmatico alla questione".



