Incendio in capannone per la produzione di caffè a Carinaro

Dal primo pomeriggio i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono impegnati a spegnere un vasto incendio che si è sviluppato all'interno di un capannone per la produzione di caffè nella zona industriale di Carinaro. Una grossa colonna di fumo nero ha invaso tutta l'area circostante creando disagi alla popolazione.

Per domare l'incendio e circoscrivere le fiamme sul posto stanno lavorando tre squadre, con quattro autobotti e un'autoscala per lo spegnimento delle fiamme dall'alto.



