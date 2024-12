In casa con 11 chili di marijuana, arrestato nel Salernitano

In casa aveva 11 chili di marijuana: per questo a Fisciano, in provincia di Salerno, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 45enne del luogo.

La droga era già suddivisa in 40 involucri, trovati anche una bilancia di precisione, materiale per il confezionamento e la somma in contanti di 1660 euro. L'indagato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.



