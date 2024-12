Generale La Gala ai Cc di Caivano, vostro lavoro è fondamentale

Il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, comandante della Legione Carabinieri "Campania", ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Caivano, esprimendo la sua soddisfazione per il lavoro svolto dai militari e sottolineando l'importanza della sicurezza. Ha raccomandato ascolto e dialogo tra militari, disponibilità e abnegazione nei confronti della cittadinanza.

Durante la visita, il generale La Gala ha incontrato i militari della Compagnia, lodando il loro impegno e la dedizione dimostrata nel servizio quotidiano. Prendendo come riferimento lo sforzo intenso nella prevenzione e la repressione dei reati sul territorio, ha sottolineato: "Il vostro lavoro è fondamentale. Continuate a operare con lo stesso impegno, mantenendo sempre alta l'attenzione e la vicinanza ai cittadini." Ha ripercorso le più recenti operazioni di servizio esprimendo un particolare plauso per il blitz che lo scorso 3 dicembre ha smantellato un'associazione dedita alle truffe agli anziani.

Il genarale ha anche incontrato la figlia di Domenico Celiento, il carabiniere vittima di un agguato camorristico il 28 aprile 1983: "Il sacrificio di suo padre è un esempio di coraggio e dedizione che ispira tutti noi," ha affermato La Gala. Successivamente, ha incontrato il commissario straordinario Fabio Ciciliano, con il quale ha discusso delle attuali sfide e delle strategie per migliorare ulteriormente la sicurezza sul territorio.

La giornata si è conclusa con una visita alla Chiesa di San Paolo Apostolo, nel Parco Verde, dove il Generale La Gala ha incontrato Don Maurizio Patriciello. Durante l'incontro, sono stati discussi temi legati alla comunità e al sostegno alle persone più vulnerabili. "La nostra missione - ha sottolineato il comandante - non è solo quella di garantire la sicurezza, ma anche di essere un punto di riferimento per la comunità, ascoltando e rispondendo alle esigenze di tutti".



