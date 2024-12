Dal 16 al 22 dicembre il 'Wine Art Festival Vesuvio in Tour'

Si terrà dal 16 al 22 dicembre il Wine Art Fest Vesuvio in Tour, kermesse che vuole proporre nuovi itinerari turistici per le aree interne della provincia napoletana e in particolare per sei comuni dell'area Vesuviana: Ottaviano, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Trecase, Palma Campania e Poggiomarino. Il programma (frutto di un intervento cofinanziato dal POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale) ha come obiettivo, spiegano i promotori in una nota, "quello di costruire un innovativo prodotto turistico che su più territori comunali utilizzi il vino e i prodotti gastronomici tipici come attrattiva immediata, e contribuire a costruire una percezione dell'area vesuviana come 'Destinazione Turistica Gastronomica ed Enologica'".

Si comincia lunedì 16 da Ottaviano nell'Istituto Alberghiero dé Medici dove dalle 11 si presenta il percorso "Ottaviano, Un crocevia di culture alle Falde del Vesuvio". Dalle 17 si snoda l'itinerario attraverso il centro storico. A seguire, al Palazzo Mediceo, si svolgerà lo spettacolo di Glowevents. Il 18 dicembre a Terzigno, dalle ore 16, il percorso "Orti e Vigneti per le cucine di Pompei-Dal produttore al consumatore nel 79 d.C." con la visita guidata al museo MATT, seguita dalla degustazione dei vini del territorio e il concerto "Malatia Tour" di Ciccio Merolla in Piazzetta di Boccia al Mauro.

A San Giuseppe Vesuviano il 18 dicembre alle ore 16, nella Sala Giunta del Comune, si terrà la celebrazione di Salvatore Esposito, poeta e cittadino onorario del comune e di cui sarà data lettura di brani seguita da un dibattito e dalla proiezione di un documentario. Il 19 dicembre alle ore 16 ci si ritroverà per la visita guidata al Santuario di San Giuseppe Vesuviano. Al Quartiere Belvedere, avrà luogo il concerto di Tony Esposito. Il 20 dicembre, a Trecase, per il percorso "La porta di accesso al Vesuvio-Una giornata alla scoperta della biodiversità e dei sapori vesuviani" è prevista la visita guidata "narrata" al Gran Cono del Vesuvio. Alle ore 20.30 concerto di Mr Hyde in villa comunale. Il 21 dicembre a Palma Campania : "Mediterraneo Stile di Vita-Dieta e Folklore per una Convivialità che assicura longevità" con passeggiate narrate nel centro storico a cura della Fondazione Carnevale di Palma Campania. A seguire spettacolo Vincantium. Il 22 dicembre a Poggiomarino il percorso "Una Tappa che precede Pompei-Il Villaggio Fluviale lungo le acque pulite del Sarno" articolato nella visita al parco naturalistico di Longola, la degustazione di vini locali e la Nocciola Experience. Direttore artistico della kermesse è Carmine Aymone.



