Bimba cade dalle scale e muore: era affidata alla zia

Era affidata agli zii, nella cui abitazione è avvenuto l'incidente, la bambina di quattro anni morta dopo essere caduta dalle scale a Tufino, nel Napoletano.

Secondo quanto si apprende, quando iera sera la bimba è caduta dalla scala a chiocciola, nell'abitazione di via Roma, al centro del paese, c'erano la zia, a cui la bambina era stata affidata temporaneamente dai servizi sociali, suo marito e gli altri figli della coppia.

I coniugi, originari di Castelvenere, in provincia di Benevento, risiedevano a Tufino ma non frequentavano la comunità.

Il sindaco di Tufino, Michele Arvonio, conferma che il nucleo familiare faceva vita appartata e che, dopo l'affidamento della bambina alla zia, periodicamente riceveva la visita dell'assistente sociale. "Una tragedia che ci colpisce", aggiunge Arvonio, che sottolinea "la difficoltà per gli amministratori a intercettare situazioni di disagio sociale e familiare che difficilmente emergono anche perché nascoste dai diretti interessati".

La salma della piccola, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata sequestrata, così come l'abitazione.





