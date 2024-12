Bilancio ok a Benevento per il 'Christmas Gospel Show'

You Are Good, Jesus Lover Of My Soul, Amen-This Little Light Of Mine, When I Think About The Lord, Down By The Riverside, Best Year, Every Praise e altri titoli ancora: sono alcuni dei brani eseguiti nel Teatro San Marco a Benevento per il sesto appuntamento con la musica d'autore firmato "Il Sannita" e "Sannitamania", vale a dire il Christmas Gospel Show, inserito nell'edizione 2024 della rassegna del Comune InCanto di Natale. Una kermesse che, sottolineano gli organizzatori, "ha avuto il gradimento del pubblico che ha gremito il San Marco in ogni ordine di posti".

"Un 'filone' d'oro - evidenzia Antonio De Cristofaro, organizzatore per 'Sannitamania' - inaugurato il 30 dicembre del 2022 con il primo spettacolo, un filone, dopo sei appuntamenti caratterizzati dal sold-out, che appare oggettivamente inarrestabile, e ne siamo orgogliosi".

Gli applausi per la qualità della prestazione del coro Miria's Gospel Choir di Benevento, diretto dal maestro Pina Preziosa, arricchita dalla presenza sul palco di una star internazionale del gospel, Pastor Ron (Ron Ixaac Hubbard), "hanno sancito il successo della performance che si è avvalsa della direzione artistica del maestro Enrico Salzano, al quale questo appuntamento era particolarmente a cuore" si evidenzia ancora.

Quasi due ore di emozioni, dettate dalla magia e dalla spiritualità di brani che "sono canti d'amore e di libertà, che solo il gospel sa trasmettere, emozioni che trascendono la dimensione musicale perché i brani eseguiti sono sembrati anche un mezzo per elevare al cielo devozione e speranza". Insieme con la band legata alla famiglia Salzano, la produzione e gli artisti sono al lavoro per proporre al pubblico sannita, a marzo, un altro appuntamento con la musica d'autore, nello specifico un evento dedicato a Mina, Celentano, Battisti e Vanoni.

"Lo ribadiamo da tempo e lo ripeteremo all'infinito: a Benevento è possibile proporre momenti di qualità portando avanti progetti seri. E noi, senza falsa modestia, ci siamo riusciti sei volte su sei" conclude Antonio De Cristofaro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA