Arturo Amoroso nell'International Society of Body Contouring

Arturo Amoroso, specialista in Chirurgia Plastica, Estetica e Ricostruttiva, è il primo medico italiano ed europeo a far parte dell'International Society of Body Contouring, il consesso che, sottolinea una nota, "riunisce eccellenze della chirurgia del rimodellamento corporeo". Lo specialista napoletano, in occasione del meeting internazionale ISBC, svoltosi a Buenos Aires, è stato tra i relatori dell'Avant-Garde Team, composto "dai più grandi luminari della chirurgia plastica internazionale come Ricardo Babaitis (Argentina), Daniel Botelho (Brasile), Stefan Danilla (Cile), Hector Duran (Messico), Emmanuel Flores (Messico), Raul Manzaneda (Perù), Ricardo Ventura (Repubblica Dominicana); Mauricio Viario (Brasile)".

Nel corso della tre giorni, il dottor Amoroso ha portato il suo contributo sul tema della gluteoplastica moderna, con particolare riferimento alla tecnica XPINE, una nuova metodica di definizione della zona lombare, che, grazie all'innesto di grasso ecoguidato nei muscoli erettori spinali, "permette di ottenere un corpo ancora più definito, con una silhouette ancora più atletica e con risultati duraturi" si mette ancora in evidenza nella nota.

"Essere il primo chirurgo plastico, sia italiano che europeo - afferma il dottor Arturo Amoroso - a far parte dell'International Society of Body Contouring, insieme con i più importanti chirurghi plastici del Sud America, è per me motivo di grande soddisfazione, personale e professionale. In questi giorni ho potuto lavorare a stretto contatto con tutti i membri dell'Avant-Garde Team, approfondendo le loro innovazioni nel campo del body conturing, condividendo con loro la mia esperienza e ricevendo grande attenzione per le mie tecniche più innovative in materia di glueteoplastica moderna".



