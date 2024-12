Apre MaxiMall Pompeii: ceo,ricaduta occupazionale da 1.500 posti

La nascita del Maximall Pompeii, il centro commerciale da 200mila metri quadrati inaugurato questa mattina a Torre Annunziata alla presenza anche del governatore della Campania Vincenzo De Luca e del sindaco Corrado Cuccurullo, potrebbe consentire la creazione di quasi 1.500 posti di lavoro. Sono le stime di Paolo Negri, founder e seo di IrgenRE Group, l'azienda specializzata nella realizzazione di nuovi format immobiliari che ha curato la realizzazione del complesso che punta a diventare il centro commerciale esperienziale più grande del Sud Italia, grazie ad un investimento di oltre 200 milioni di euro che hanno avuto come obiettivo quello di rigenerare l'area e produrre ricchezza per la comunità ed il territorio.

In occasione dell'apertura al pubblico dell'hub, che sorge a 600 metri dagli scavi di Pompei, Negri ha parlato di "una promessa divenuta realtà, di un'occasione enorme che avrà una ricaduta positiva sul tessuto sociale e occupazionale di un'area vastissima. Possiamo prevedere la creazione di circa 1.500 posti di lavoro".

Inoltre, per Paolo Negri essendo quella dove sorge il centro commerciale "un'area altamente demografica, ed essendo convinti che il progetto sarà un successo, non escludiamo numeri ben più alti. Il Sud Italia e in particolare la Campania stanno diventando un riferimento importantissimo per il Mediterraneo e non solo. La scelta di investire in MaxiMall Pompeii tiene conto di tutte queste grandi evoluzioni, e lo fa in un'ottica moderna e innovativa: da qui la scelta di proporre un asset ibrido e diversificato, in linea con i migliori trend del settore".





