Martedì scorso aveva violentemente aggredito l'autista dell'Eav in servizio sulla linea tra Lauro, in provincia di Avellino, e Nola (Napoli) per poi darsi alla fuga.

Grazie alle telecamere installate sul bus, gli agenti del Commissariato di Lauro sono riusciti a identificarlo. Si tratta di un 45enne di Taurano che è stato denunciato per lesioni aggravate: oltre ai pugni, aveva colpito l'autista al capo e al viso con la punta di un ombrello.



