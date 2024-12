Truffe con lo "spoofing", quattro denunce nell'Avellinese

Identificate e denunciate dai carabinieri quattro persone ritenute responsabili di una serie di truffe on line ai danni di vari cittadini residenti in provincia di Avellino. Con la tecnica del cosiddetto "spoofing", falsi messaggi inviati alla vittima da figli o congiunti, si facevano accreditare tramite bonifico somme di denaro sempre di poco inferiori ai mille euro. Si sono così appropriati di oltre 5 mila euro. Gli indagati, noti alle forze dell'ordine, risiedono nelle province di Napoli e Salerno.

In una analoga operazione, i carabinieri hanno denunciato una coppia di coniugi siciliani che attraverso la pubblicazione su internet di annunci di vendita di componenti automobilistiche a prezzi molto vantaggiosi, aveva truffato un 30enne di Venticano.





