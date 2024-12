Torna Napoli Fashion Week

Torna la Napoli Fashion Week dal 19 al 21 dicembre, una delle manifestazioni più attese del panorama della moda. Sotto la direzione artistica di Alessandro Di Laurenzio, fotografo di moda e la supervisione organizzativa di Alessandro Colace, l'evento si ripromette di essere un punto di riferimento per designer, stilisti emergenti e appassionati del settore.

Ad arricchire la manifestazione, Vincenza Amato, presidente del Consiglio Comunale, e Chiara Graziani, assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro, che saranno le madrine dell'evento. La conduzione sarà affidata alle presentatrici Linda Falanga e Chiara Cernicchiara, che guideranno il pubblico attraverso le diverse fasi della manifestazione.

Una novità di questa edizione è rappresentata dal coinvolgimento dell'Istituto Bernini De Sanctis, diretto da Diego Puricelli Guerra e affiancato da Ada Delle Veneri e Stefania Sorrentino, responsabili della sezione moda. Questo istituto porterà la dimensione scolastica nella Napoli Fashion Week, introducendo il programma PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento), che collega il mondo dell'istruzione con il settore professionale. Grazie al PCTO, i brand partecipanti avranno l'opportunità di attingere a una fonte preziosa di nuovi talenti, promuovendo l'inserimento lavorativo dei giovani stilisti emergenti. Questo programma, voluto e sostenuto dall'assessore Graziani e dal presidente del Consiglio Comunale Enza Amato, sottolinea l'impegno delle istituzioni nel creare opportunità concrete per le nuove generazioni nel comparto della moda.

Ospite d'onore sarà Patrizia Pellegrino.

"L'evento - sostengono gli organizzatori - si conferma una prestigiosa celebrazione dell'eleganza e della creatività, rendendo Napoli protagonista indiscussa nel panorama della moda italiana. Una fusione unica tra tradizione e innovazione che promette di conquistare il cuore del pubblico e degli addetti ai lavori. Grazie al connubio tra istituzioni, scuole e professionisti del settore, la Napoli Fashion Week non è solo una passerella di moda, ma un trampolino di lancio per il talento del futuro. Non resta che attendere per lasciarsi affascinare dalla magia di un evento che celebra non solo la moda, ma anche l'arte, la cultura e l'anima partenopea".



