Testa coda su A16 nell'Avellinese

Testa coda di un'auto sull'A16 Napoli-Canosa dopo aver impattato contro il guard-rail.

L'incidente è accaduto nella tarda mattinata nel territorio del comune di Grottaminarda, in provincia di Avellino. La donna alla guida, sola in macchina e diretta a Bari, è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco e dalla Polstrada, ma non ha avuto bisogno di cure mediche. Sul luogo dell'incidente anche il personale del servizio viabilità di Autostrade per l'Italia per ripristinare le normali condizioni del traffico.



