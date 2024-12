Scoperti in deposito esplosivi, droga, sigarette e soldi falsi

La Guardia di Finanza ha scoperto un deposito nel comune di Pagani nel quale erano nascosti esplosivi, droga, sigarette, alcool e soldi falsi. L'uomo che li deteneva, un incensurato, è finito agli arresti domiciliari.

L'attività è stata condotta dai Finanzieri della Compagnia di Nocera Inferiore che sono riusciti a individuare la struttura nella quale erano nascosti 340 chili di materiale esplodente (con contenuto esplosivo netto pari a 85 chili), detenuti senza alcuna misura di sicurezza, 3 chili di sostanze stupefacenti (hashish, marijuana e crack), 48 chili di tabacchi lavorati nazionali ed esteri, di cui 24 privi del sigillo dei monopoli di Stato, 57 litri di alcool etilico di contrabbando, nonché diverse banconote false da 20 euro.

"I fatti accertati dai militari - sottolinea la Procura di Nocera Inferiore diretta dal procuratore Antonio Centore - risultano poi di particolare allarme in quanto il locale-deposito era ubicato in una zona densamente abitata e con istituti scolastici nelle immediate vicinanze".

L'uomo, in attesa dell'udienza di convalida, è finito ai domiciliari. E' accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, omessa denuncia e commercio abusivo di materie esplodenti, detenzione e commercio di tabacchi lavorati di contrabbando, sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcol e e sulle bevande alcoliche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA