Sciopero trasporti, le adesione in Anm e all'Eav

Adesione al 16 per cento nelle funicolari, 2 per cento delle metropolitane, 28 per quanto riguarda le linee di superficie. Questi i dati comunicati dall'Anm relativi alle adesioni allo sciopero di oggi proclamato dall'Usb.

Invece su un totale di circa 2100 dipendenti Eav "presenti nelle ore di sciopero hanno aderito circa 195 dipendenti, prevalentemente nel personale viaggiante, per una percentuale di circa il 9,2 per cento di adesioni". E' quanto si apprende da una nota diffusa da Eav.

Il servizio ferroviario sulle flegree si è svolto al 40% circa. Sulle linee vesuviane il servizio ferroviario si è svolto al 50% circa. La linea Napoli-Piedimonte il servizio si è svolto al 60% circa. Sulla linea Metropolitana Piscinola-Aversa è stato regolare. Per il settore automobilistico il servizio è stato sostanzialmente regolare al 90 per cento", conclude la nota.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA