Iniziate le riprese della serie tv Rai "A casa di papà"

Cosa succede se nella vita di una famiglia benestante, immersa nei suoi ritmi regolari, in una bella casa di un quartiere agiato di Milano arriva d'un tratto la povertà? I soldi non faranno la felicità, ma la loro mancanza crea inevitabilmente disagi. È quello che accade ad Anna, Angelo e ai figli Giulia e Massimo. Ritrovatisi senza più una casa sono costretti a lasciare Milano per trasferirsi a Napoli, dove Anna è cresciuta e ha ereditato la casa dalla madre. Scoprono, però, che questo vecchio appartamento è già abitato a loro insaputa.

Una storia che arriverà prossimamente su Rai 1 con la nuova serie tv - prodotta da Rai Fiction e Eliseo Entertainment di Luca Barbareschi - "A casa di papà", le cui riprese sono iniziate tra Roma e Napoli. La nuova serie - firmata da Valerio D'Annunzio, Mauro Graiani, Alessia Palumbo, Maria Teresa Trigiante - è interpretata da Serena Autieri, Fortunato Cerlino, Alessandro Tedeschi e un vasto cast di giovanissimi, diretti da Tiziana Aristarco, che donano profondità e ironia ai personaggi di questa commedia in cui si intrecciano, sentimenti, avversità del destino, responsabilità e voglia di vivere.

"A casa di papà" - tra commedia e drama - racconta le avventure di chi ha perso tutto e deve ricominciare da zero.

Istinto protettivo, impegno e testardaggine saranno di supporto per tutti loro e per la famiglia allargata che si ritrova a vivere in questa nuova dimensione partenopea: una storia di trasformazione che coinvolge tutti i personaggi e li rinnova, una trama che affronta il tema della rinascita personale e collettiva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA