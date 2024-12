In auto sull'A1 con 16 chili di cocaina, 51enne arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 51 anni poiché trovato in possesso di circa 16 chili di cocaina nel corso di un controllo in autostrada. È accaduto nel tratto casertano dell'A1, dove i poliziotti della stradale di Caserta Nord hanno fermato e controllato all'altezza di Pignataro Maggiore una vettura che procedeva, nonostante la scarsa visibilità dovuta al maltempo, a fari spenti.

I poliziotti hanno così sottoposto a perquisizione l'uomo, e nell'auto, in uno spazio ricavato tra i due sedili anteriori, hanno scoperto un vano dove erano nascosti 15 panetti di cocaina, del peso totale di circa 16 chili. Il 51enne è stato ammanettato e condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere.





