'Il Cavallo e la Torre' in diretta dal carcere di Nisida

Puntata speciale de Il cavallo e la torre che lascia gli studi televisivi di viale Mazzini per entrare nell'Istituto penitenziario minorile di Nisida. La puntata condotta da Marco Damilano andrà in onda in diretta dal carcere venerdì 13 dicembre alle ore 20.40 su Rai 3.

Ad un anno di distanza dall'entrata in vigore del decreto Caivano, Il cavallo e la torre accende un faro sul sistema carcerario minorile italiano che finora ha rappresentato un modello per l'Europa. Questo sistema che mette al centro il recupero dei ragazzi attraverso l'educazione, l'adesione a percorsi di socializzazione e misure alternative al carcere, si sta trasformando in un modello di detenzione quasi privo di alternative, di progetti educativi e con scarsa attenzione della politica e dell'opinione pubblica. Problemi di gestione e sovraffollamento interessano la maggior parte dei penitenziari minorili che nell'ultimo anno hanno registrato un significativo aumento degli ingressi dei ragazzi. Un sistema di giustizia che si sta avvicinando molto a quello degli adulti.

Ospiti di Marco Damilano: Paola Brunese, presidente del Tribunale dei minori di Napoli; Susanna Marietti coordinatrice nazionale dell'associazione Antigone e Fulvia Russo, presidente della Fondazione "il meglio di te" Onlus che opera all'interno dell'Istituto penale.



