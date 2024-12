Divieto di dimora per marito violento nell'Avellinese

Scatta il divieto di dimora per un 55enne di Montefusco, in provincia di Avellino: l'accusa è di maltrattamenti nei confronti della ex moglie. La coppia, di fatto separata, condivideva la stessa abitazione.

È stata la donna a denunciare ai carabinieri l'ex compagno per le continue intromissioni nella sua vita privata accompagnate da violenze e minacce.

Su richiesta della procura di Benevento, il Gip del Tribunale sannita ha ritenuto fondati i motivi per ritenere che le condotte dell'uomo potessero essere reiterate ponendo in grave pericolo la vittima.



