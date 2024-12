Borrelli, "spintonato da un parcheggiatore abusivo"

Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, è stato spintonato e minacciato nella serata di ieri nella zona di Santa Lucia, a Napoli, dove era andato per documentare la presenza di parcheggiatori abusivi. Lo fa sapere lo stesso Borrelli con una nota.

Il parlamentare stava "rincorrendo - si legge nel comunicato - uno dei parcheggiatori abusivi, scappato via appena accortosi della presenza del deputato, quando è stato spintonato da un secondo individuo che è arrivato a bordo di uno scooter, incappucciato. Questo secondo parcheggiatore abusivo ha anche rivolto delle minacce, neanche troppo velate ad un ausiliario della sosta affinché gli lasciasse 'campo libero' per poter gestire senza essere disturbato la sosta delle vetture riscuotendone il racket".

"Qui operano 5 parcheggiatori abusivi ai quali da tempo stiamo col fiato sul collo - commenta Borrelli -. Quello che ci preoccupa è il modus operandi che diventa sempre più violento e questo è perché grazie alla nostra presenza, alle denunce e ai controlli degli ausiliari, stanno perdendo dei soldi. In particolare quello incappucciato che ha spintonato me e minacciato l'ausiliario è molto pericoloso e va fermato".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA