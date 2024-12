Anastacia, il 18 luglio a Caserta per l'unica data al Sud

Anastacia ha scelto Caserta per la sua unica data estiva al Sud Italia. La superstar statunitense si esibirà il 18 luglio al Belvedere di San Leucio, alla decima edizione di "Un'Estate da BelvedeRE", il festival prodotto e organizzato da Lwr S.r.l. di Massimo Vecchione, con la supervisione artistica di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e il patrocinio del Comune di Caserta. I biglietti per assistere allo show di Anastacia saranno disponibili a partire da domani, sabato 14 dicembre, alle ore 11.00 su ticketone.it e dalessandroegalli.com e nei punti vendita autorizzati. Anastacia, la voce inconfondibile che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, torna in Italia per un tour estivo che promette emozioni indimenticabili. Dopo il successo delle sue recenti produzioni, tra cui l'ultimo album "Our Songs" e la partecipazione al tour d'addio della leggenda tedesca Peter Maffay, la cantautrice americana sarà protagonista di cinque concerti esclusivi nelle location più suggestive del Bel Paese. Oltre alla data di Caserta del 18 luglio, si esibirà anche al Festival del Vittoriale a Gardone Riviera (15 luglio), al Sequoie Music Park di Bologna (16 luglio), All'Arena del Mare di Sabaudia (19 luglio) e al Castello Carrarese a Este (21 luglio).



