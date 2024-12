Affitti brevi, striscione Rete Resta Abitante contro Airbnb

Blitz della Rete Resta Abitante che, sulla facciata del Consiglio Comunale di Napoli, ha calato un grande striscione con la scritta "Stop airbnb". Al Comune gli attivisti chiedono un intervento urgente per bloccare la speculazione immobiliare che sta "travolgendo la citta grazie agli affitti turistici e per la mancanza di politiche abitative pubbliche". La conseguenza è, dicono, caro affitti, selezione sociale e sfratti, passati dai 1.200 del 2012 ai 10.000 del 2022 (fonte prefettura).

Sono state già raccolte migliaia di firme su una petizione cittadina per un regolamento che blocchi i b&b nel centro storico e ponga poi delle soglie tollerabili. E promuova l'uso del patrimonio pubblico per case e studentati.

Oggi alle 17 manifestazione in piazza Dante e un'analoga iniziativa è in programma a Roma: le due città sono gemellate "dal rischio di un'ulteriore bolla speculativa per il Giubileo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA