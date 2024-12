A Polla in mostra le tradizioni popolari del paese

Fotografie, lettere, documenti storici, diari, video e registrazioni audio che raccontano le vite e le esperienze di chi abita o ha abitato a Polla, piccolo centro del Vallo di Diano. Il tutto, da oggi, è esposto all'interno del Museo Civico Insteia nell'ambito della mostra "Verso un Archivio di Comunità".

Tra i materiali in mostra, forniti in prestito da cittadini pollesi, molto interessanti risultano essere le foto di famiglia, lettere legate a storie d'amore o di emigrazione e documenti d'epoca. Questi primi contributi costituiscono i nuclei fondanti del futuro archivio di comunità finalizzato a preservare la memoria storica del territorio. La mostra, visitabile gratuitamente, rappresenta la conclusione della prima fase del progetto denominato "Per formare un archivio di comunità", avviato nel 2024 grazie ad un finanziamento del CSV Sodalis di Salerno. L'archivio è stato concepito come una piattaforma digitale sempre implementabile con nuovi contribuiti di testimonianze e storie delle persone che hanno vissuto e costruito il tessuto sociale di Polla.



