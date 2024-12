A Napoli i detenuti realizzano le toghe per i prof di Legge

A Napoli i detenuti realizzano le toghe per i professori che insegnano Legge alla Federico II: si tratta di un "progetto di integrazione sociale" che coinvolge l'ateneo e il laboratorio sartoriale Palingen che impiega, appunto, detenuti ed ex detenuti, per dare loro una seconda chance.

Lunedì prossimo, il 16 dicembre, alle 13, nell'aula De Sanctis del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Federico II, a Napoli, si terrà la cerimonia di consegna delle toghe ai docenti del Dipartimento.

Il laboratorio sartoriale Palingen srl è proprio nato con l'obiettivo di dare una seconda possibilità a persone private della libertà personale, uomini e soprattutto donne, "tramite la creazione di opportunità di formazione e impiego professionale".

All'incontro interverranno, tra gli altri, Sandro Staiano, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Giulia Russo, direttrice della Casa circondariale "Pasquale Mandato" di Secondigliano, Marco Maria Mazio, ceo di Palingen, le sarte Amalia Giacchetta e Maria Ruotolo, e Samuele Ciambriello, Garante dei detenuti della Campania.



