A Montecitorio concerto del complesso bandistico "Bartolo Longo"

Palazzo Montecitorio ospiterà, giovedì 19 dicembre, alle 16.30, il Complesso Bandistico "Bartolo Longo - Città di Pompei", la storica compagine musicale fondata nel 1894 dal Beato Bartolo Longo. Il Concerto di Natale - nella Sala della Regina, nella sede della Camera dei Deputati della Repubblica italiana - vedrà i giovani strumentisti, diretti dal Maestro Francesco Federico, eseguire brani della tradizione musicale natalizia. Saranno presenti all'evento, assieme all'Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e i rappresentanti delle Commissioni Parlamentari.

La Banda dell'Istituto Bartolo Longo, retto dai Fratelli delle Scuole Cristiane di San Giovanni Battista De La Salle, diretto da Fratel Filippo Rizzo, si esibirà in classici come "Adeste Fideles", "White Christmas", "Preludio dal Te Deum", "Suite Natalizia", "For unto us a child is born" e altri.

Ad accompagnare i ragazzi nelle esibizioni saranno i Maestri Angelo Palma, Andrea Barbuto, Gaetano Romano.

Il concerto sarà replicato sabato 21 dicembre, alle 20.15, in Basilica. «Il Complesso è il "miracolo" del Beato Bartolo Longo - ha detto Fratel Filippo Rizzo - la banda che, da oltre 130 anni, porta il suo nome. Ed è da oltre 130 anni che, attraverso la musica, insegna ai bambini che un futuro di riscatto si può costruire».



