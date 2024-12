Sequestro per inquinamento ambientale: Pinton, azienda non "bio"

"Non è affatto 'bio', non produce nè distribuisce prodotti 'bio'" la IDAV spa, azienda di Striano, in provincia di Napoli, messa sotto sequestro dalla Procura di Torre Annunziata (Napoli) per una serie di violazioni delle normative ambientali. Lo sottolinea Roberto Pinton, di Pinton Organic Consulting.

L'azienda, secondo quanto viene sottolineato dalla Pinton Organic Consulting, "non è iscritta nell'Elenco degli Operatori Biologici Italiani gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), nel suo sito non cita nemmeno una volta i prodotti biologici nè esibisce nessuna certificazione 'bio', ma solo Halal e Kosher".



