Sanità a portata di mouse col punto di facilitazione digitale

"È una giornata importante per l'avvio di un lavoro finalizzato ad aiutare i cittadini a impadronirsi delle tecnologie digitali, a partire dalla sanità".

Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca, che oggi ha inaugurato alla sede Asl di Scampia il primo "punto di facilitazione digitale" previsto dal Pnrr, un luogo dedicato alla promozione e all'inclusione digitale, di supporto a cittadini e imprese nel percorso di trasformazione digitale.

"La Regione Campania - ha detto De Luca - ha deciso di essere la prima d'Italia per la digitalizzazione. Ora abbiamo avviato questo programma finanziato dal Pnrr che prevede l'impiego di centinaia di ragazze e ragazzi come facilitatori digitali, in possesso di conoscenze digitali da mettere al servizio dei cittadini. La Regione Campania deve impegnare in quasi 500 punti di facilitazione digitale questi ragazzi. C'è una selezione che è ancora in corso, quindi chi volesse candidarsi lo può fare.

Abbiamo delegato Ifel, la societa di servizi, e la Regione, alla selezione di questi giovani che avranno un contratto di tre anni che nelle nostre intenzioni può essere poi esteso anche per il futuro e diventare un'occupazione stabile".

De Luca ha sottolineato come questi nuovi giovani assunti "debbano spiegare innanzitutto ai cittadini quali sono i servizi digitali che garantisce la sanità pubblica, cose straordinarie che a volte i cittadini non conoscono".

"Tramite l'app, cioè il servizio digitale della Regione - ha spiegato il Governatore - si può fare la prenotazione dal medico di famiglia, della vaccinazione, del pediatra di libera scelta, si può pagare in via digitale il ticket, si possono prenotare anche le visite mediche. Abbiamo poi il fascicolo sanitario elettronico, che raccoglie su una piattaforma digitale tutta la storia sanitaria di un cittadino, dalla vaccinazione alle operazioni che ha subito, all'uso di antibiotici e quant'altro. Questa scheda può essere messa a disposizione di un medico quando magari hai un problema sanitario, ovviamente sempre su autorizzazione del cittadino perché è comunque un documento privato ma in due secondi dà al medico la fotografia della storia sanitaria di un cittadino e consente di risparmiare tempi in caso di emergenza, di un ictus, di un infarto".

"Siamo diventati - ha sottolineato il governatore campano - la prima regione d'Italia per i tempi di pagamento dei farmaci.

Paghiamo in media su base regionale in due settimane. Arriveremo ad essere i primi anche per il pagamento dei dispositivi medici.

Stiamo lavorando per fare altre cose che portano la Campania all'avanguardia: stiamo lavorando per fare una piattaforma digitale unica per la gestione dei farmaci, anche questa è una iniziativa unica in Italia. La Regione Campania acquista farmaci per le strutture pubbliche per un miliardo e duecento milioni di euro e ora abbiamo l'obiettivo di risparmiare almeno il 10%, parliamo di 120 milioni di euro, grazie a un'unica piattaforma di gestione del farmaco che eviterà che tanti farmaci arrivino alla scadenza senza nessun controllo".



