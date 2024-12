Rettore Federico II a Re Felipe, da oggi Federiciano illustre

"Maestà tutto l'ateneo le è grato e la accoglie con le parole che l'Imperatore Federico II rivolse agli studenti: vi promettiamo di onorare le vostre persone e di ordinare universalmente che da tutti siate onorati. Lei entra a far parte della Comunità dei Federiciani illustri, che include importanti figure storiche come Tommaso D'Acquino, Giordano Bruno, Gian Battista Vico e tre Presidenti della Repubblica Italiana". Così il rettore della Federico II Matteo Lorito, ha aperto, al Teatro di San Carlo di Napoli, la cerimonia di conferimento del dottorato di ricerca Honoris Causa in Scienze Sociali e Statistiche al Re di Spagna Felipe VI, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Nessuna città come Napoli è maggiormente consapevole e orgogliosa di una relazione così forte con il popolo spagnolo, un rapporto, un'amicizia ancorati nella nostra plurisecolare storia comune e protesi verso il futuro. Posso assicurare ai presenti che di questo universo di ragioni, memorie e sentimenti che ci legano alla Spagna, la nostra Università Federico II è e sarà sempre gelosa custode", ha aggiunto il rettore. L'evento rientra nell'ambito delle celebrazioni degli 800 anni della Federico II ed è stato diviso in due momenti: il primo celebrativo dell'Ateneo e, successivamente, il rito accademico del conferimento del titolo honoris causa. Ad anticipare il rito accademico in toga, l'Inno spagnolo eseguito dai professori dell'Orchestra del Teatro di San Carlo e l'Inno italiano eseguito dai giovani solisti dell'Accademia di belcanto del Teatro di San Carlo. Sono, poi, previsti i saluti istituzionali del direttore del Dipartimento di Scienze Sociali, Dora Gambardella, della coordinatrice del Dottorato in Scienze Sociali e Statistiche, Enrica Amaturo. Ci sarà, dunque, la Laudatio Academica del re Filippo VI e la proclamazione in doppia lingua, italiano e spagnolo da parte del rettore e consegna della pergamena.



