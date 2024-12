Re Filippo VI, tra Napoli e la Spagna c'è stretto legame

"Tra Napoli e la Spagna esiste uno stretto legame, straordinariamente fertile dal punto di vista storico, artistico e culturale. Il passato comune dei napoletani e degli spagnoli è servito per unirci anche nel presente in quella "parentela di cuori e di caratteri" di cui parlava lo spagnolo Baltasar Gracián nel suo Oracolo manuale ovvero l'arte della prudenza, dedicato appunto a un napoletano, il Duca di Nocera. Senza la Spagna non si può comprendere Napoli e senza l'Italia, e concretamente Napoli, non è possibile comprendere la Spagna". Così il re di Spagna, Filippo VI, nella lectio magistralis in occasione del conferimento del dottorato di ricerca honoris causa in scienze sociali e statistiche.

"Visitare Napoli, città tanto legata alla storia della Spagna, rappresenta sempre un'esperienza intensa e suggestiva, e lo è anche per la Regina e per me in questa occasione: ricevendo poi in questa sede il primo dottorato honoris causa concessomi da una università fuori dalla Spagna, so che da oggi questa città e questo ateneo entreranno a far parte dei miei ricordi più duraturi. Molte grazie, di tutto cuore", ha aggiunto.





