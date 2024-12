Nuove adesioni in Campania per la Lega, ecco Rostan e Borrelli

Due nuovi ingressi per la Lega in Campania. Il partito di Salvini accoglie l'ex deputata di Pd e Forza Italia Michela Rostan e la consigliera comunale a Napoli Rosaria Borrelli. Rostan sarà candidata alle prossime Regionali.

"Con l'ingresso dell'ex deputata di Forza Italia Michela Rostan - afferma il vicesegretario della Lega e sottosegretario al lavoro Claudio Durigon - che ha scelto la Lega per proseguire il suo impegno politico per la Campania e correre insieme a noi per vincere la sfida delle Regionali, il partito si rafforza in vista di un appuntamento che ci vedrà centrali e ancora più determinati a portare a casa un grande risultato. A lei, così come alla consigliera comunale Rosaria Borrelli, auguro buon lavoro, certo che sapranno essere un valore aggiunto per la nostra classe dirigente, già competente e attenta ai bisogni del territorio".

Sulla stessa lunghezza d'onda il deputato campano della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi: "Il gruppo della Lega Campania si rafforza oggi con l'ingresso dell'ex deputato Michela Rostan e della consigliera comunale di Napoli Rosaria Borrelli. Il nostro partito continua a crescere e ad essere sempre più rappresentativo sul territorio e aperto a chi si riconosce nelle nostre idee e nelle nostre proposte, grazie anche al nostro leader Matteo Salvini e al lavoro fatto dal sottosegretario Claudio Durigon. Questo - spiega Zinzi - ci dà maggiore forza e credibilità nei confronti dei nostri interlocutori e ci rende centrali in una comunità politica plurale, rispettosa e che vuole imporsi come alternativa a chi ha affossato la Campania".



