Nuova vita per Musicante di Pino Daniele, 40 anni dopo

Il 4 gennaio di dieci anni fa Pino Daniele moriva improvvisamente, lasciando nella musica un vuoto incredibile. Nell'anno del decennale dalla scomparsa, che corrisponde anche ai 70 anni dalla nascita del cantautore napoletano, tante sono le iniziative per omaggiarlo. Tra queste la pubblicazione, il 13 dicembre, di Musicante 40th Anniversary Album, ristampa speciale di un album (Musicante) che ha segnato la musica italiana a 40 anni dalla sua uscita.

"Ma non è solo una semplice ristampa - racconta Alessandro Daniele, figlio di Pino e presidente della Fondazione Pino Daniele - ma la ricostruzione del suo processo creativo.

L'obiettivo è valorizzare la ricerca musicale di mio padre per un documento, come chiamava lui i suoi lavori, a scopo didattico che strizza l'occhio soprattutto a chi studia musica. Tanti giovani hanno bisogno di capire cosa è la ricerca musicale, come si riesce ad innovare. Lui lo faceva ed è diventato un caposcuola. Abbiamo scoperto versioni alternative meravigliose, british o americane, dei brani registrati che fanno capire il lavoro che fece sulla ricerca di un suono più mediterraneo".

A cura della Fondazione e prodotto da Warner Music Italy, il cofanetto comprende l'album del 1984 rimasterizzato da Pino "Pinaxa" Pischetola e Studio Session, ovvero le recording session inedite di ogni brano registrate in presa diretta tra gennaio e settembre del 1984 che evidenziano la capacità di Daniele di fondere mondi diversi e di comunicare sentimenti attraverso un linguaggio musicale universale che unisce italiano, napoletano e inglese e lo consacra come un "musicante" libero che sa sempre dove dirigere la propria musica. "Più che un prodotto discografico è un'esperienza di ascolto - continua Alessandro Daniele -, in cui si possono apprezzare gli assoli di papà, di chitarra, basso, batteria. Le fondamenta sulle quali lui poi costruiva il tutto". Uno sguardo, dunque, sul metodo di lavoro di Pino Daniele e anche sulla sua vita privata con un booklet impreziosito da foto inedite.



