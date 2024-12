Mostre: il 'pensiero liquido' nelle icone di Gennaro Regina

Domani, 13 dicembre, Fatti d'Arte inaugura l'esposizione "Il pensiero liquido nella magia e incanto delle icone di Gennaro Regina", visitabile dal 13 al 17 dicembre negli spazi della Corniceria e Galleria di Gennaro Alterio e Rita Zunno. La mostra è a cura di Fatti d'Arte e Giovanni D'Alessandro. La settimana che precede il periodo natalizio è una occasione, sottolineano gli organizzatori in una nota, "per presentare le sue opere iconiche; la cifra artistica è legata all'editoria d'arte ed all'antiquariato, l'attività di famiglia che dalla seconda metà dell'Ottocento contraddistingue questo cognome".

Domani il vernissage a partire dalle 18:30, "un momento conviviale di incontro e dialogo, all'insegna dell'arte e di tutto ciò che ruota attorno ad essa" si evidenzia ancora.

L'iniziativa è il frutto di uno scambio che la coppia Alterio-Zunno coltiva con i propri clienti e amici. Fatti d'Arte vuole diventare per la città di Aversa "un punto di riferimento non solo per gli artisti, ma per tutti coloro che vedono nell'arte una possibilità di conforto e confronto". Ospitare Gennaro Regina significa "aprire le porte ad un pubblico più vasto che vede nelle sue creazioni l'espressione di una Napoli antica ma allo stesso tempo contemporanea e fortemente riconoscibile, dove l'utilizzo quasi eccessivo dei colori, dà vita a surreali rappresentazioni paesaggistiche". Fatti d'Arte si propone in questa iniziativa, ed attraverso le opere esposte, di "richiamare la sensazione materica della liquidità evocata dalla tecnica dell'artista o semplicemente il concetto stesso dichiarato con la scelta di proporre dei soggetti come ad esempio il vino". Regina "aromatizza il vino, come tutti i suoi dipinti, con l'amore per la sua città, le radici territoriali e la sua storia familiare miscelando i colori, i materiali, le tecniche e le carte geografiche antiche creando espressioni fortemente iconiche e riconoscibili". Oltre alle opere presenti, saranno disponibili per la vendita 15 bottiglie numerate magnum di Fiano di Avellino DOCG dell'azienda vinicola Donnachiara Montefalcione. L'etichetta riporta l'opera "Profumo DiVino, Aversa", creata per l'occasione dall'artista ed il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza ad un'associazione del territorio.

Il tabloid di accompagnamento della mostra è stampato da Grafica Nappa e vede l'introduzione di Giovanni D'Alessandro, curatore di Fatti d'Arte. Il progetto grafico è invece a cura di Rita Zunno.



