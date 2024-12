Maurizio D'Ago è il nuovo presidente delle Acli della Campania

Il Consiglio Regionale delle ACLI della Campania (Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiane) ha eletto il suo nuovo presidente: è Maurizio D'Ago. Avvocato giuslavorista, dottore in Scienze Storiche, e già presidente delle ACLI di Napoli dal 2019 al 2023, D'Ago assume ora la guida dell'organizzazone campana a 42 anni, "portando con sé una solida esperienza e una visione chiara per il futuro dell'associazione" come sottolinea una nota.

Nel suo discorso di insediamento, D'Ago ha delineato le priorità del suo mandato: "Le ACLI campane saranno impegnate sul tema della pace, quali costruttrici di ponti e relazioni tra mondi diversi. Saranno impegnate sul tema della lotta alla povertà, a partire dal tema fondamentale dei salari e del lavoro che è divenuto sempre più povero". La sua elezione, si sottolinea nella nota, "avviene in un momento storico caratterizzato da profonde sfide economiche e sociali, in cui le ACLI si pongono come protagoniste nella promozione della giustizia sociale, della solidarietà e del lavoro dignitoso.

Maurizio D'Ago succede a un percorso di continuità e innovazione, portando al centro del dibattito regionale questioni fondamentali come la lotta alla povertà, la tutela dei lavoratori e l'impegno per costruire relazioni solide e pacifiche tra le diverse comunità della Campania".

Le ACLI della Campania confermano "il loro impegno come punto di riferimento per i lavoratori e le famiglie, ispirate dai valori cristiani e dal desiderio di contribuire a una società più equa e inclusiva".



