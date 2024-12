Manfredi, teatro San Carlo simbolo del nostro territorio

"Il Teatro San Carlo non è solo un simbolo del patrimonio culturale, ma anche del nostro territorio. Grazie all'impegno congiunto delle istituzioni e alla gestione virtuosa della Fondazione, continuiamo a garantire la tutela di questo bene straordinario e a promuovere un'offerta culturale di altissimo livello che sta riscuotendo un grande successo di pubblico". Lo ha detto il sindaco di Napoli e presidente della Fondazione, Gaetano Manfredi, dopo l'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio di indirizzo del Teatro del bilancio preventivo 2025.

Un bilancio per il diciassettesimo anno consecutivo in equilibrio economico, "confermando - si legge in una nota del Teatro - la solidità e la trasparenza gestionale della Fondazione". Il presidente del Collegio dei Revisori ha sottolineato "l'eccellenza dei bilanci del teatro negli ultimi cinque anni, evidenziandone la correttezza formale e l'impegno per una gestione finanziaria chiara e responsabile".

Manfredi ha poi "ribadito il ruolo cruciale delle risorse messe a disposizione dal Comune di Napoli e dalla Città Metropolitana", per un impegno totale di 6 milioni 346.000 euro, confermando quindi l'incremento varato già lo scorso anno oltre ai costi sostenuti dal Comune legati alla gestione dei depositi per scene e costumi e le spese accessorie necessarie, tra cui i servizi forniti da Napoli Servizi per il presidio e la tutela del Teatro San Carlo, patrimonio dell'umanità Unesco.

"L'approvazione del bilancio preventivo - si legge nella nota del Teatro - rappresenta un ulteriore passo verso una gestione sostenibile, capace di coniugare tradizione, innovazione e trasparenza, ponendo le basi per un futuro solido e all'insegna della cultura. Un ulteriore riconoscimento per la gestione della Fondazione arriva dall'analisi approfondita dei bilanci degli ultimi cinque anni condotta, su iniziativa del Consigliere Mariano Bruno, dalla Deloitte. Lo studio ha evidenziato coefficienti di eccellenza in tutti gli anni esaminati, dimostrando una governance solida e ben amministrata, capace di valorizzare le risorse a disposizione e garantire un equilibrio economico-finanziario di alto livello facendo sempre fronte ai propri impegni con stime previsionali attendibili e confermate in sede di bilanci consuntivi".



