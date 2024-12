"Libertà sotto scorta", incontro in bene confiscato a Quarto

Incontro intitolato "Libertà sotto scorta" oggi nell' ambito dell'iniziativa "Casa Mehari in festa: dai beni confiscati ai beni in comune" che si sta svolgendo a Quarto, in provincia di Napoli.

Saranno presenti giornalisti minacciati dalla camorra, magistrati, il sindaco Antonio Sabino e gli studenti. In serata è invece previsto uno Spettacolo di Amedeo Colella sulla napoletanità. Domani si terrà la proiezione del film "Benvenuti in Casa Esposito" con la partecipazione dello scrittore e umorista Pino Imperatore.

Del tema "Libertà sotto scorta" parleranno giornalisti minacciati dalla criminalità come l'ex senatrice Rosaria Capacchione, il deputato Francesco Emilio Borrelli, Mimmo Rubio e Vincenzo Iurillo. Interverranno inoltre Ottavio Lucarelli presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Claudio Silvestri segretario aggiunto Federazione Nazionale della Stampa, Claudio Ciotola presidente dell'Associazione della Stampa Campana - Giornalisti Flegrei, Geppina Landolfo segretaria del Sindacato Unitario Giornalisti Campania e i giornalisti Gennaro Del Giudice e Fernando Bocchetti. E' stato invitato il pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli Giuseppe Visone. Presenti rappresentanti della forze dell'ordine, i sindacati e delle associazioni.

In serata (alle ore 19) lo scrittore Amedeo Colella porterà in scena "Nisciuno nasce 'imparato", uno spettacolo che nasce dalla rubrica omonima rubrica televisiva in onda su Canale 21 in cui si parlerà di storia, cultura, lingua e gastronomia napoletana.

Con Colella saranno presenti la sciantosa Elena Vittoria e il maestro Francesco Cuomo. Saluti istituzionali di Antonio Sabino, sindaco di Quarto e dell'on. Massimiliano Manfredi, consigliere regionale.

Domani infine la proiezione del film "Benvenuti in Casa Esposito" film tratto dal romanzo dell'umorista Pino Imperatore che tratta in maniera insolita il tema della camorra. Lo scrittore sarà presente alla proiezione e si confronterà con gli studenti.



