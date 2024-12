Il San Carlo approva il bilancio e cerca un nuovo soprintendente

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro di San Carlo, riunitosi oggi, ha approvato il bilancio di previsione per il 2025. Il Consiglio ha inoltre approvato la pubblicazione di una manifestazione di interesse per la ricerca del nuovo Soprintendente del Teatro, considerato che l'incarico di Stéphane Lissner scadrà il 31 marzo 2025.

Al termine della riunione Riccardo Realfonzo, rappresentante della Regione Campania nel Consiglio della Fondazione, ha detto di aver registrato "progressi nella gestione della Fondazione Teatro di San Carlo. Il bilancio di previsione mostra una dinamica crescente in termini di entrate da vendite di biglietti e fitto degli spazi, conseguenza di una programmazione apprezzata per l'opera lirica, per la danza ed i concerti.

Personalmente, ho rimarcato i progressi sul piano strettamente economico-amministrativo, con una documentazione a corredo del bilancio di previsione che ora dà prova di una gestione più oculata e trasparente, sulla quale come è noto abbiamo molto insistito negli ultimi anni. Questi risultati giustificano e consentono una ulteriore crescita del personale artistico del Teatro, che dovrà avvenire mediante assunzioni sempre nel rispetto della pianta organica e di quanto previsto dalla normativa, e sulle quali ho chiesto che vigili il Collegio dei Revisori". "Per tutte queste ragioni - ha proseguito - sono stato particolarmente soddisfatto nel sottolineare il grande sforzo compiuto dalla Regione Campania che ha incrementato da 5 a 7 milioni il contributo per il Teatro San Carlo per il 2025, aggiungendo ai 5 milioni di finanziamento che gravano sul bilancio dell'ente altri 2 milioni di finanziamenti stanziati con il Piano Strategico Cultura e Turismo approvato il novembre scorso dalla Regione. Questi due milioni in più fanno lievitare il valore della produzione del San Carlo a 42.461.038 euro, il valore più alto degli ultimi 5 anni, e saranno dedicati a progetti di sviluppo delle attività culturali del Teatro, anche in vista della stagione estiva 2025. In tal modo, la Regione Campania si conferma ancora una volta la Regione italiana che compie di gran lunga il maggiore sforzo finanziario per un ente lirico nazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA