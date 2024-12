Detenuto evaso da Napoli catturato in Romania

Era latitante dallo scorso agosto, dopo essere evaso dal carcere di Napoli-Secondigliano, il detenuto romeno individuato nel suo Paese, precisamente, a Suceava, dove è stato catturato al termine di indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore (Salerno).

L'uomo era stato condannato in via definitiva a due anni, tre mesi e 26 giorni di carcere per rapina impropria. Lo scorso 8 agosto, non era tornato in carcere, dopo l'attività lavorativa che gli era stata concessa nell'ambito del regime di semilibertà che gli era stato concesso.

La sua individuazione è stata resa possibile anche attraverso l'analisi del web da parte del Nucleo Investigativo regionale della polizia penitenziaria di Napoli. Poi, grazie alla cooperazione internazionale (con il servizio Scip-Divisione Sirene) e all'intervento di Eurojust, il latitante è stato arrestato. L'uomo è attualmente a disposizione delle autorità romene in vista della sua consegna a quelle italiane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA