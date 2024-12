Da Napoli lunedì 6 gennaio su Rai 1 il Concerto dell'Epifania

La 30/a edizione del Concerto dell'Epifania, dal Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare di Napoli, presenta il suo programma ispirandosi al tema della Musica "spartito per tutte le esperienze della vita a qualsiasi latitudine ed in ogni cultura", come dicono gli organizzatori.

Animerà lo spettacolo musicale e televisivo un cast con ospiti italiani ed internazionali. Si partirà da un omaggio a Quincy Jones, da poco scomparso ed autore della canzone We are the World, che darà l'avvio al viaggio musicale di questo anniversario, racchiudendo in un girotondo intorno al mondo il senso dell'appuntamento musicale e del format televisivo. Ci sarà l'esecuzione della canzone Rossetto e Caffè, che dal lancio di giugno scorso ad oggi ha collezionato tanti premi con il suo interprete Sal Da Vinci.

Il programma televisivo andrà in onda lunedì 6 gennaio, su Rai 1, subito dopo la Lotteria Italia, con la regia di Barbara Napolitano. La direzione artistica dell'evento musicale è di Francesco Sorrentino ed ha come autore della manifestazione Giuseppe Reale, che ne è stato il promotore sin dalla prima edizione con l'Associazione Oltre il Chiostro odv di Napoli.

L'evento è prodotto dalla Melos International di Dante Mariti ed è organizzato dall'Associazione Musica dal Mondo di Napoli.

L'iniziativa ha il patrocinio ed il sostegno della Regione Campania, del Comune di Napoli e di Scabec spa.

L'evento musicale è associato alla consegna degli annuali Premi "Nativity in the World 2025", assegnati per questa edizione alla Famiglia Cupo di Salerno, divenuta famosa come fenomeno social - tra i quali "I martuccia09" su TikTok - con i quali ha deciso di raccontare in video ai 2mln di followers digitali la quotidiana storia di lotta al pregiudizio per l'inclusione sociale della "diversa abilità" della quindicenne Marta; a NOMEA, fondata da Luciano Ruotolo, per il suo progetto artistico e culturale, nato dalla passione per l'arte e la musica con l'obiettivo di creare esperienze che vadano oltre il semplice spettacolo. Sono attivi in Italia, Albania, Spagna, Malesia, Cina e a livello globale con piattaforme di competizioni musicali, dedicate ai giovani talenti; alla memoria di Antonio Piccolo, tra i fondatori dell'Associazione Oltre il Chiostro nell'ottobre 1994.

La scenografia sarà arricchita dalle installazioni artistiche di Giuseppe Panariello.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA