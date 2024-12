Corteo disoccupati a Poggioreale, 'Fermiamo il ddl sicurezza'

Corteo dei disoccupati a Napoli davanti al carcere di Poggioreale dove, nell'aula bunker, è prevista una nuova udienza del processo a carico di 43 militanti del Movimento di Lotta - Disoccupati "7 Novembre" e Cantiere 167 Scampia, del Si Cobas Lavoratori Autorganizzati e del Laboratorio Politico Iskra. "A carico di nostri compagni - si legge sui profili social dei manifestanti - una mole mastodontica di capi d'imputazione tra cui resistenza aggravata, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento e manifestazione senza preavviso, per fatti avvenuti tra il 22 dicembre 2022 e il 24 marzo 2023, cioè durante i 3 mesi di mobilitazione straordinaria indetta dai disoccupati e dalle disoccupate in risposta alla fuga delle istituzioni e ai continui rinvii dei tavoli d'incontro necessari per portare a chiusura una vertenza quasi decennale".

Il corteo, dopo aver attraversato in parte via Poggioreale, si è concluso in piazza Cenni dove i disoccupati hanno tenuto un breve assemblea. "Siamo qui per ribadire che siamo contro il Disegno di legge 1660 che non fermerà le battaglie per migliori condizioni di vita, di lavoro e salariali - ha spiegato un portavoce - che sono parte di un 'unicum' con le mobilitazioni contro la guerra e il genocidio a Gaza".



