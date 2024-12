Consigliera Municipalità, mai rivolto frasi omofobe a Trapanese

"Le dichiarazioni dell'assessore Trapanese secondo le quali, a margine dell'ultima riunione dell'assise municipale e dinanzi a persone neppure individuate, avrei pronunciato frasi omofobe nei suoi confronti, sono prive di qualsiasi fondamento oltre che fortemente lesive della mia dignità personale, politica e professionale". E' quanto afferma in una nota la professoressa Eliana Troise, consigliera di maggioranza della Municipalità 4 del Comune di Napoli, sottolineando come "il clamore mediatico sollevato abbia determinato una situazione di ingiustificata indignazione e minacciosa aggressione nei miei confronti".

"Chi mi conosce - sottolinea la consigliera - conosce bene la mia costante attività politico-sociale a sostegno delle comunità Lgbtqia+, sa bene che mai e poi mai avrei potuto pronunciare frasi omofobe o offensive nei confronti di chicchessia, ma inviterei comunque l'assessore, col quale sono pronta ad un sereno chiarimento in qualsiasi momento, a considerare seriamente la possibilità che qualcuno, di cui sarebbe bene rivelare l'identità, gli abbia riferito falsità".



