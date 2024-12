Castel Volturno, percorso di filosofia in lingua inglese

L'Istituto statale di istruzione superiore Corrado di Castel Volturno ha dato il via a un'iniziativa unica nel suo genere: un percorso di filosofia in lingua inglese, volto a stimolare il pensiero critico e logico nei giovani studenti.

Il progetto, finanziato dall'Unione Europea e coordinato dall'Università Uil con la presenza dei ricercatori Indire Paths, vede coinvolti circa 500 studenti di diverse classi e indirizzi di studio, partendo dal concetto che qualsiasi parola comune - come collaborazione, essere umano, società, giustizia - possa guidare i ragazzi in una riflessione profonda su temi cruciali come l'etica, la convivenza civile, i diritti umani, la solidarietà e il rispetto .

L'iniziativa, che si concluderà domani con la presentazione dei lavori realizzati dagli studenti, "rappresenta una scommessa - viene sottolineato dagli ideatori - sul futuro dei giovani del territorio".

L'Isis Corrado di Castel Volturno, con questo progetto innovativo, dimostra, si legge in una nota, "che la scuola può essere molto più di un luogo di istruzione. È uno spazio dove i giovani possono sviluppare le proprie capacità critiche e diventare cittadini consapevoli e attivi ed in questo hanno creduto fortemente la professoressa Sofia Di Carluccio, da anni coinvolta nella sperimentazione filosofica anche a livello nazionale e staff member del progetto Ipaths con l'università Iul, la referente di istituto Ipaths dell'Isis Maria Naddeo profondamente impegnata nella diffusione e applicazione del metodo, la dirigente Nicoletta Fabozzi che ha sostenuto da subito l'iniziativa, lo staff di presidenza che ha gestito l'organizzazione delle giornate e un gran parte del gruppo docenti senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile".





