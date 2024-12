'Casta Diva', ecco come le costumiste vestono l'opera lirica

Un racconto al femminile di professioniste dell'arte del costume nell'opera lirica ma, probabilmente, anche il racconto di una generazione di donne protagoniste di profondi cambiamenti nel mondo del lavoro e nella società dell'ultimo trentennio. E' questo il tratto distintivo del progetto 'Casta diva'-Costumiste italiane nell'opera lirica: attività, immaginario, sguardo' che prende il via domani, 13 dicembre, a Napoli finanziato con fondi Pnrr e realizzato dall'Accademia di Belle Arti. Un incontro si terrà alle 10 nella Biblioteca 'Fra L. Caracciolo' nel Complesso Monumentale San Lorenzo Maggiore.

"Con il Conservatorio 'A. Vivaldi' di Alessandria abbiamo ottenuto un finanziamento per realizzare l'idea - spiega la professoressa Zaira de Vincentiis, docente di Costume nell'Accademia partenopea - Abbiamo scelto un campione di professioniste di alto livello che hanno svolto il loro lavoro nell'arco dell'ultimo trentennio e sono state impegnate nell'opera lirica. Rilasceranno interviste nelle quali racconteranno la loro esperienza". Curatrici del progetto sono le docenti dell'Accademia Marianna Carbone, costumista, e Federica De Rosa, storico dell'Arte. Il contributo al progetto Casta Diva da parte dell'Accademia sarà focalizzato, spiega de Vincentiis, "sulla figura della costumista nell'opera lirica attraverso un ciclo di convegni dedicati alla tematica che rientrerà in un più esteso percorso espositivo e di digitalizzazione dei contenuti dal titolo 'Vestire la musica.

Costumiste italiane nell'opera lirica' ". L'Accademia di Belle Arti vanta un primato nella propria storia: quello di aver dato il via allo studio del costume avvalendosi di insegnamenti di professioniste famose come Odette Nicoletti, proseguendo dal 2010 all'apertura di un Biennio specialistico di alta competenza e dando vita ad una vera e propria 'scuola' in questo settore.

Il progetto ha come obiettivo, dunque, la valorizzazione della figura delle costumiste nella produzione operistica esplorandone l'attività, l'immaginario, il valore attraverso seminari e un convegno dove i risultati della prima fase di studio saranno resi pubblici. L'allestimento di un percorso espositivo di bozzetti originali e costumi integrerà le attività del convegno. Verrà altresì affrontata la fase di digitalizzazione dei contenuti (anche con il coinvolgimento di un gruppo di studenti): bozzetti, testi, locandine, foto di scena delle principali produzioni operistiche ad opera delle protagoniste. Alcuni dei partner coinvolti sono Teatro di San Carlo, la sartoria teatrale Tirelli, la sartoria teatrale The One, il Centro ICT per i beni culturali dell'Università di Salerno. Il secondo incontro è in programma a marzo 2025 sull'attività della costumista Vera Marzot. Il terzo si terrà ad aprile (Giornata di studi dedicata ad Anna Anni con la dottoressa Laura Nobile, direttrice della Sartoria cine-teatrale Tirelli). Il convegno finale si svolgerà a ottobre: Giornata di studi dedicata alle costumiste italiane con vari ospiti e interventi, presentazione della mostra e presentazione dei primi risultati della digitalizzazione dei contenuti.

Nell'incontro di domani sono previsti gli interventi - oltre che di Marianna Carbone, Federica De Rosa, Zaira de Vincentiis - di Rosita Marchese e Giuseppe Gaeta, rispettivamente presidente e direttore dell'Accademia di Belle Arti, Marco Santi, direttore del Conservatorio 'A. Vivaldi' di Alessandria, responsabile scientifico del progetto 'Casta Diva', di Mariano Bauduin, regista, drammaturgo, musicista, delle costumiste Giovanna Buzzi, Santuzza Calì, Daniela Ciancio e Giusi Giustino, rispettivamente direttrice ed ex direttrice della Sartoria del Teatro di San Carlo, Odette Nicoletti, Vanessa Sannino, di Guido De Monticelli, regista, docente nell'Accademia di Belle Arti di Napoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA