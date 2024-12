Casamicciola, dopo 50 anni arriva la svolta per il Pio Monte

Si avvia a conclusione la vicenda del Pio Monte della Misericordia, il complesso termale di Casamicciola che da oltre 50 anni giace praticamente in rovina.

Stamane nel corso di una conferenza stampa congiunta il sindaco del comune isolano, Giosi Ferrandino, ed il commissario alla ricostruzione di Ischia Giovanni Legnini, hanno annunciato che entro marzo sarà completato l'iter per l'acquisizione del complesso che si estende per oltre 25 mila quadrati di cui circa la metà coperti e che era stato edificato nel 1895 per erogare cure termali gratuite ai meno abbienti.

Grazie alle risorse rese disponibili dal Commissariato nell'ambito degli interventi di delocalizzazione post sisma 2017, il Pio Monte passerà al comune di Casamicciola per 4,5 milioni di euro a cui andranno aggiunti gli 1,5 milioni che il comune isolano deve all'ente morale proprietario a seguito di una sentenza.

La svolta nella vicenda del Pio Monte si è concretizzata grazie all'intervento del Commissariato alla Ricostruzione col protocollo d'intesa sottoscritto con l'ente proprietario del complesso lo scorso anno e finalizzato al recupero ed alla rifunzionalizzazione del complesso.

Nell'accordo di cessione l'ente Pio Monte si impegna anche a riqualificare il grande fabbricato delle Antiche Terme del Gurgitello a piazza Bagni, parte integrante del complesso ed anch'esso in rovina da decenni.

"Questa - ha affermato il sindaco di Casamicciola Ferrandino a margine della conferenza - è una giornata storica, da oggi inizia il futuro del nostro comune. Si tratta della finalizzazione di un lavoro di squadra portato avanti da anni e che ci ha visti protagonisti al fianco del commissario Legnini ed insieme alla Soprintendenza ed all'ente Pio Monte. Da oggi il complesso potrà divenire elemento fondamentale per la nostra rinascita dopo le calamità naturali. Abbiamo già avviato dei colloqui col maestro Fuksas, col Politecnico di Milano e con l'Università Federico II, che ci aiuteranno a scegliere la migliore destinazione per questa risorsa che per troppi anni è stata invece una ferita ed una occasione mancata per l'isola intera".

"La formalizzazione dell'accordo sul Pio Monte della Misericordia - ha detto il commissario Legnini nel suo intervento - segna una tappa di grande significato per Casamicciola e l'isola di Ischia. Il traguardo raggiunto è frutto di un articolato lavoro di concertazione e di un dialogo costante tra tutti i soggetti interessati, nonché di un'attività valutativa improntata alla trasparenza".

"Desidero - ha aggiunto - ringraziare il Sovrintendente e il governo del Pio Monte, con tutti i soci, la Soprintendenza ai Beni Culturali, l'Agenzia del Demanio e il sindaco di Casamicciola, che ha svolto e dovrà svolgere un ruolo fondamentale nel progetto di recupero e rigenerazione del complesso, e tutta l'amministrazione comunale per il contributo a questa intesa. L'accordo, concluso con un esborso che sarà pari a circa la metà del valore iniziale indicato dal Pio Monte della Misericordia, è formalmente concluso anche se serviranno altre tappe, l'obiettivo è quello di restituire il complesso immobiliare e l'area circostante alla collettività, con un processo di riqualificazione che ne valorizzi la sua funzione storica e sociale".



