Busta con proiettili ad assessore comunale nel Sannio

Ad Airola (Benevento) l'assessore Antonietta Bernardo, che ha le deleghe all'Istruzione e ai Servizi Sociali, si è vista recapitare una busta contenente due proiettili calibro 22 ed una lettera con frasi minatorie. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Solidarietà e vicinanza all'assessore è stata espressa da tutta l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Falzarano, e dal senatore Domenico Matera (FdI), che ha detto: "Condanno fermamente ogni azione improntata sulla minaccia e sulla prevaricazione, condotte che sono schiaffo al vivere civile. Certo che gli inquirenti potranno fare presto chiarezza, invito, come sono certo che farà, l'assessore Bernardo a proseguire e ad insistere con ancora maggiore passione e tenacia nella sua missione di rappresentante istituzionale".

Solidarietà anche da Francesco Maria Rubano, capogruppo FI commissione Ecomafie e Segretario Provinciale di Forza Italia.

"Esprimo la mia più ferma condanna per il vile gesto intimidatorio ai danni dell'Assessora del Comune di Airola Antonietta Bernardo. Episodi di questo genere rappresentano un attacco non solo alla sua persona, ma a tutta la comunità democratica e alle istituzioni che con impegno quotidiano lavorano per il bene comune. Ad Antonietta Bernardo va la mia vicinanza, invitandola a non lasciarsi scoraggiare da questi atti ignobili", ha dichiarato.



