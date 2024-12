Molta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza, per un anziano automobilista di Montefusco, in provincia di Avellino: ha fatto appena in tempo a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente la Ford Fiesta di cui era alla guida. L'incendio è stato originato da un corto circuito nel vano motore. L'auto è andata completamente distrutta. Sul posto i Vigili del Fuoco e i carabinieri.



