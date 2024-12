Antonio Fresa al Trianon, Arte della felicità in 6 emozioni

Debutta domani al Trianon Viviani l'Arte della Felicità 6 emozioni per pianoforte" lo spettacolo di musica, filosofia e cinema del e compositore Antonio Fresa (ore 20.30) nel teatro di Forcella per il ciclo Pietre Miliari, incontri di letteratura e musica, organizzato in collaborazione con il Premio Napoli.

Sul palco con il musicista anche gli ospiti Raiz, Alessandra Sorrentino e Stefano Jorio. La formula, già sperimentata con successo in tour italiano, è quella di un concerto-Talk, interamente dedicato al mondo delle emozioni. Con parole e musica Fresa parlerà di Amore, Rabbia, Orgoglio, Felicità, Paura e Tristezza. L'artista intende offrire ad educatori genitori e agli stessi giovani, un piccolo e personale spunto di riflessione, che possa poi diventare un potenziale strumento a loro disposizione, utile ad esplorare e comprendere il complesso mondo emozionale giovanile. "Desidero ringraziare il Trianon Viviani. Portare 'L'Arte della Felicità 6 emozioni per pianoforte' in questo teatro ed in questo contesto, per me è motivo di grande gioia e orgoglio .Si tratta di un viaggio musicale all'interno delle emozioni dell'animo umano.

Lo spettatore verrà coinvolto in un dialogo interiore ed intimo fatto di musica, parole, esperienze e riflessioni, in cui le emozioni e le note saranno le vere protagoniste. È davvero bello poter lavorare sulle emozioni ma bisogna capire, e mi rivolgo soprattutto ai giovani, quanto sia importante riconoscerle per poi viverle e trasformarle in strumenti di crescita personale e creativa". Antonio Fresa pianista, compositore e direttore d'orchestra, è autore della colonna sonora originale del film in animazione e della docu-serie Rai "L'Arte della Felicità", disponibile anche su RaiPlay.



