All'oncologo Corso il premio "Ambasciatore del bene"

"Dedico questo premio alle persone, e in particolare alle mie pazienti che ogni giorno lottano contro il cancro. Questo riconoscimento va al loro coraggio". Con queste parole, l'oncologo campano Giovanni Corso, presidente della European Cancer Prevention Organization (ECP), ha commentato l'assegnazione del premio "Ambasciatore del bene", ricevuto ieri sera al Campidoglio durante l'evento internazionale "100 Enti-Associazioni-Cavalieri del Bene".La manifestazione, organizzata dall'associazione Liber e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da sette Ministeri, celebra ogni anno 100 personalità che si distinguono per il loro impegno civile e professionale. Alla cerimonia erano presenti esponenti del mondo istituzionale e accademico, tra cui il giudice Giulio Prosperetti, vicepresidente vicario della Corte Costituzionale.

Corso, oncologo presso l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano e membro della commissione MIUR per la valutazione della ricerca scientifica, è riconosciuto tra i migliori ricercatori al mondo nel campo medico. Questo nuovo riconoscimento rafforza l'orgoglio della Campania e del Mezzogiorno per i suoi successi internazionali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA