19 cani abbandonati nell'Avellinese, Cc forestale li salvano

Sono stati recuperati e salvati dai carabinieri forestale quindici cani adulti e quattro cuccioli, nessuno dei quali con microchip, abbandonati nel territorio del comune di Montefredane, in provincia di Avellino.

Gli animali, privi di rifugio ed esposti alle intemperie, erano tutti in pessime condizioni di salute, con evidenti e diffusi segni di dermatite. Sono stati trasferiti nel canile municipale del comune di Altavilla Irpina dove hanno ricevuto le prime cure da parte dei veterinari della Asl e sono adesso in attesa di adozione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA